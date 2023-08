Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de sambata, 5 august aduce Luna in capriciosul Berbec care il cauta pe Mercur cel anxios, incurajandu-ne sa ne punem intrebari intr-un mod care nu este neaparat de ajutor. Chiar si asa, in timp ce Luna face trigon cu Soarele, probabil ca suntem mai bine decat ne imaginam.Horoscop zilnic…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna se va poticni de Marte cel dinamic, ceea ce face dificil sa ne suprimam impulsurile si sa ne gestionam temperamentul. Din fericire, jucausul Mercur functioneaza bine cu Luna pentru a ne realinia gandurile si sentimentele, precum si pentru a ne arata cum sa fim mai…

- Iulie este o luna foarte aglomerata pentru Taur, Scorpion și Varsator. Toate gandurile voastre vor fi indreptate spre munca și spre dorința de a va crește veniturile. Nu pierdeți nicio șansa de a face bani, dar nici nu va grabiți sa scrieți acum o scrisoare de demisie de la locul de munca permanent.…

- Horoscopul dragostei pentru saptamana 26 iunie-2 iulie.Berbec(21 martie - 20 aprilie)Saptamana aceasta nu vor exista evenimente notabile in ceea ce privește dragostea. Cu toate acestea, nu se va putea spune ca va fi liniște completa in cuplul sau in familia ta.Partenerul/a, copiii sau parinții tai,…

- Horoscop zilnic BERBEC Ai in plan sa faci o cumparatura importanta, o masina, o casa ? Astazi este o zi favorabila pentru orice actiune in aceasta directie. Cu toate acestea, nu e momentul sa cumperi concret si nicidecum sa te arunci necugetat inainte, mai ales fiind vorba de multi bani. Iti este favorabila…