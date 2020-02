Horoscopul zilei de Joi, 27 Februarie 2020. Sarcinile de la birou le vor da bătăi de cap Berbec Berbecii vor fi nevoiți azi sa abordeze intr-un mod diplomatic relația profesionala și cea sentimentala. Va fi necesar sa se imparta și daca vor hotari sa alerge dupa doi ieprui deodata risca sa ii piarda pe ambii. Le recomandam mult tact in aceasta zi și multa prudența atunci cand vine vorba sa iși justifice acțiunile. Berbecii incep ziua cu multa treaba. Sarcinile de la birou le vor da batai de cap, iar colegii nu par prea dornici sa ii ajute. Seara ii va surpinde cu o surpriza placuta și vor avea prilejul de a se relaxa in mijlocul familiei. Taur Taurii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

