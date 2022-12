Horoscopul zilei, 25 decembrie. Pești, vei avea nevoie de puțină bunătate astăzi Luna in creștere in Varsator anunța inceputul unei perioade minunate pentru mulți dintre cei din cercul zodiacal. BerbecZilele tale din spatele scenei sunt de domeniul trecutului, Berbec. In aceasta perioada, locul tau este scena principala. Renunța la mantia invizibila și incepe sa stralucești. Permiteți-va sa fiți recunoscut pentru contribuțiile dumneavoastra. Dar, la apogeul faimei, nu uitați de prietenii și colegii care și-au facut griji și au luptat pentru dumneavoastra. Nu uitați ca oamenii care se bucura sincer pentru dumneavoastra sunt cei mai loiali susținatori ai dumneavoastra. Sfat… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

