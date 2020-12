Horoscopul pentru 15 decembrie 2020 BERBEC Ai alaturi de tine o persoana cu picioarele pe pamant care te mai trage uneori de maneca, pentru a nu zbura doar pe valurile fanteziei, asa cum ti-ar placea tie sa fie lucrurile. E foarte realist, poate prea realist si-ti mai taie elanul creator, dar uneori e bine sa te trezesti la realitate si sa vezi lucrurile exact asa cum sunt. El te ajuta sa fugi de iluzie, de visuri absurde Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

