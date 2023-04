Prima zi a lunii vine cu o noua retrogradare, caci Pluto iși va incepe mișcarea inversa in Varsator. Aceasta planeta le va ajuta pe zodii sa se adapteze ușor atunci cand vine vorba de schimbari, ceea ce inseamna ca vor fi mai pregatite sa iși duca relațiile la un alt nivel.Pe 2 mai, Luna intra in Balanța, moment in care oamenii se vor simți mai in siguranța in compania celor dragi. Conexiunile amoroase vor deveni mai stranse daca partenerii iși vor pune increderea unul in celalalt.Eclipsa de Luna in Scorpion care are loc pe 5 mai este un alt eveniment astral important, poate cel mai important…