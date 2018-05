Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 5 MAI 2018. Câteva zodii posomorâte, Luna e de vină? Nu este ceea ce ne-am fi asteptat, poate, nu este nici unde eram acum o saptamana din anumite puncte de vedere, dar este solid si sigur pentru moment. Suntem ca Dorothy din Vrajitorul din Oz care spunea cainelui sau "Toto, nu cred ca mai suntem in Kansas". Primele 10 zile ale lunii mai inca au in ele o stare de disconfort in care procesam, analizam si mergem mai departe dupa energia Lunii pline in Scorpion care inca vine sa tulbure sau reaseze situatii de viata. Suntem deja auspiciile zilelor de weekend ce se deschid cu ziua de Vineri si in care Luna este in descrestere de luminozitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

