Horoscop zilnic, miercuri, 15 iulie 2020. Află acum previziunile pentru toate zodiile Luna abia intrata in Taur și Mercur din Rac arata ca zodiile de Pamant și cele de Apa pornesc la drum cu dreptul, in special daca au de-a face unii cu ceilalți. Conlurarea este cuvantul de baza miercuri, 15 iulie 2020. Horoscop, miercuri, 15 iulie 2020: previziuni pentru toate zodiile In general, ziua va avea […] The post Horoscop zilnic, miercuri, 15 iulie 2020. Afla acum previziunile pentru toate zodiile appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Reduceți-va așteptarile pentru aceasta zi. S-ar putea ca lucrurile sa nu funcționeze exact așa cum va doriti, motiv pentru care daca va faceti sperante prea mari, ati putea regreta ulterior. Acest lucru nu inseamna insa sa aveti o atitudine pesimista, ci pur si simplu sa fiti in garda pentru…

- Din punct de vedere spiritual, Solstitiul de vara te indeamna sa iti ridici vibratiile, sa te bucuri de viata, sa petreci mai mult timp in natura. Mai multe curiozitati despre solstitiul de vara gasesti aici. BERBEC: 1 de Foc – Forta Mesajul pe care ti-l transmite aceasta carte este…

- Pe data de 18 iunie 2020, Mercur iși incepe, pentru a doua oara in acest an, mersul aparent retrograd, de aceasta data zodia in energia careia se va afla fiind zodia Rac. Mercur retrograd va tranzita zodia Rac pana pe data de 12 iulie 2020, cand iși va reveni in mers direct, iar influența sa va fi resimțita…

- HOROSCOP RUNE BERBEC - Descoperirea unor adevaruri marcante. Ne legam de karma, efectul lucrurilor pe care le-ați facut anterior. HOROSCOP RUNE TAUR - Lasați in urma toate fricile, grijile, spaimele. O luna mai buna. Horoscop iunie 2020. Zodiile care cunosc fericirea in prima luna de vara…

- HOROSCOP BERBEC Intre 30 și 31 mai dupa-amiaza, la locul de munca, Berbecii vor avea de luptat cu doua tendințe diferite: propria stare de spirit, deloc propice muncii asidue și informațiile care le vor abate atenția de la lucrurile importante; unele vor pune intr-o alta lumina datele unei…

- HOROSCOP RUNE BERBEC - Este in centrul atenției. Cine ii trimite un dar minunat, un cadou. HOROSCOP RUNE TAUR - Trebuie sa dea dovada ca e conștient, sa nu lase de pe azi pe maine. Ce are de gand cu viața lui? Sa se mobilizeze pentru a-și consolida poziția la munca, acasa, in familie. …

- Aceasta va fi a patra superluna de anul acesta. Fenomenul a mai fost inregistrat in februarie, martie si aprilie, iar fiecare a avut un nume diferit. Cel de joi este cunoscut ca „superluna florilor". Citeste si Horoscop mai 2020 Mihai Voropchievici. Ce zodii au o luna de bucurie, cine are…

- Horoscop zilnic 6 mai 2020. Prinse intre monotonia vieții de cuplu și o aventura de neuitat, unele zodii vor face lucruri care le vor schimba complet destinul. La sfarșit, oricum, singurul regret adevarat e lipsa de curaj.