HOROSCOP BERBEC

Intre 2 și 3 noiembrie, la pranz, nevoia de a depași un prag de incercare profesionala, de a se afirma sau afișa in public mai ales ca, in „coasta" lor, pot sa se afle niște rivali sau niște persoane care incearca sa-l puna pe nativ, mereu, in dificultate. Din 2 noiembrie, planeta Venus se va afla in zodia Sagetatorului și va da, pana spre 26 noiembrie, casei studiilor inalte și a conștiinței, multa disponibilitate spre acumulari de date, informații și experiențe utile, dandu-le Berbecilor speranțe, incredere in forțele proprii sau in viabilitatea unui proiect profesional…