Horoscopul zilei de sambata, 24 februarie 2024, vine, de Dragobete, cu surprize in dragoste pentru unele zodii. Deși pentru Lei prima parte a zilei este plina de munca, aceștia vor afla astfel ca au un admirator secret, in timp ce Peștii simt ca persoana iubita le ascunde ceva important. Horoscop pentru zodia Berbec Mici obstacole […] The post Horoscop – sambata, 24 februarie 2024. O surpriza in dragoste pentru unele zodii first appeared on Ziarul National .