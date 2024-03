Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul saptamanii 26 februarie – 3 martie 2024Cele mai multe dintre zodii vor avea o saptamana dificila din cauza modificarilor astrale. Horoscopul saptamanii 26 februarie – 3 martie 2024 aduce schimbari pentru cei mai mulți dintre nativi. Modificarile astrale care au loc in aceasta perioada…

- Racul (21 iunie - 22 iulie)Pentru nativii din Rac, finalul saptamanii aduce adesea amintiri dureroase și conflicte emoționale. O persoana din trecut, poate fi un vechi prieten sau chiar un fost partener, reapare in viața lor, provocand turbulențe in relațiile lor actuale sau aducand la suprafața sentimente…

- Astazi, astrele iși dezvaluie mesajele și influențele pentru fiecare zodie, oferind indicii despre ce ne rezerva ziua in dragoste, cariera și sanatate. Fiecare semn zodiacal are caracteristicile și provocarile sale unice, iar horoscopul zilei poate fi un ghid valoros pentru a naviga prin aceste ape…

- Horoscopul zilei de sambata, 6 ianuarie 2024, ne transmite ca Berbecii iși conving prietenii sa se destainuie, iar Gemenii gasesc ocazii de distracție. Capricornii sunt anxioși, Varsatorii sunt preocupați de hobby-urile lor, iar Peștii au nevoie de mai multa incredere. Horoscop pentru zodia Berbec Este…

- Cinci soluții pentru a diminua comunicarea conflictuala in cuplu și familie, in perioada sarbatorilor, de la autoarea carții „Cinci conflicte (necesare) in relația de cuplu”, noteaza news.ro.„Cea mai frumoasa perioada din an”, portretizata in filmele tematice și pe rețelele de socializare cu imagini…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Astazi, vei simți o creștere a energiei și a dorinței de a acționa. Este momentul potrivit pentru a aborda proiecte noi sau pentru a face fața sarcinilor dificile. Ai incredere in tine și nu te lasa descurajat de obstacolele care pot aparea pe parcurs.Taur (20 aprilie…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Astazi, Berbecii se vor simți motivați și plini de energie. Este momentul perfect pentru a aborda proiecte importante sau pentru a incepe ceva nou. Nu va temeți sa va asumați riscuri, deoarece astrele sunt de partea voastra.Taur (20 aprilie - 20 mai):Pentru Tauri, ziua…

- Președintele Volodimir Zelenski l-ar fi „ocolit” pe șeful armatei Valeri Zalujnii in comunicarea cu unii comandanți militari, complicand capacitatea acestora din urma de a comanda pe deplin Forțele Armate ale Ucrainei, scrie presa ucraineana, citand surse anonime.