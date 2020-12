Horoscop: Previziuni astrologice pentru anul 2021 PodcasturiHoroscop: Previziuni astrologice pentru anul 2021 Anul 2021 se anunța mai liniștit din punct de vedere astral - o veste imbucuratoare, avand in vedere ca anul curent a fost unul foarte dificil. Totuși, acest an a fost un transformator și catalizator al schimbarilor ce nu puteau fi evitate. "Anul 2020 a fost punctul critic de cotitura, marcat de șase eclipse, a fost anul schimbarilor. Un an complicat din punct de vedere politic, economic și social. Doar cei care s-au putut adapta mai rapid au reușit sa depașeasca mai ușor aceasta criza", a declarat pentru Sputnik astrologul Cristina… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

