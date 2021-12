Horoscop pentru sambata, 25 decembrie 2021. Sfaturi pentru Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de Craciun in care iși exprima speranța ca in perioada sarbatorilor romanii vor respecta masurile de prevenire a raspandirii virusului „care mult prea mult timp ne-a ținut departe de cei dragi”.

- V. S. Pentru ca problemele aparute in anii trecuți, in perioada Sarbatorilor de Iarna, sa nu se repete sau cel puțin sa fie mai reduse, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova vin cu sfaturi necesare. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, in anii…

- Berbec Sfarsitul acestei saptamani foloseste l pentru odihna, relaxare, discutii amicale cu cei dragi si de incredere. Sanatatea este vulnerabila si este posibil sa se evidentieze afectiuni mai vechi sau mai noi. Dezbaterile contradictorii iti dauneaza, de aceea evita le pe cat posibil. Sunt momente…

- BerbecSfarsitul acestei saptamani foloseste l pentru odihna, relaxare, discutii amicale cu cei dragi si de incredere. Sanatatea este vulnerabila si este posibil sa se evidentieze afectiuni mai vechi sau mai noi. Dezbaterile contradictorii iti dauneaza, de aceea evita le pe cat posibil. Sunt momente…

- BERBEC Știi ce vrei și daca vrei acum, spune-i partenerului tau. Poate exista un dezechilibru intre cheltuieli și venituri dar este o zi potrivita pentru a va intensifica contactele profesionale. Sanatatea ta este pe primul loc. TAUR Veți obține ceea ce doriți daca va folosiți seducția. Problemele de…

- Berbec Esti solicitat de catre sefi, dar si colegii apeleaza la experienta si sprijinul tau profesional. Selecteaza prioritatile si asuma ti alte sarcini numai dupa ce te ai gandit bine. Traversam o perioada in care suprasolicitarea nervoasa este accentuata si risti sa te implici in prea multe activitati,…

- BERBECO sa va trasati multe obiective pentru acest inceput de saptamana. Ca sa nu fiti dezamagit, analizati bine posibilitatile pe care le aveti, sa nu ajungeti la final de zi extenuat.

- Din cauza pandemiei de Covid, Targul de Purici organizat de Clubul Lions Bistrița se amana pana la primavara. Insa bistrițenii pot in continuare sa faca donații, pentru o ediție cat mai reușita. „Dragi voluntari și susținatori ai Targului de Purici, datorita acestei pandemii care iși face de cap, dupa…