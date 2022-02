Ultima din ciclul zodiacal al celor 12 zodii europene, zodia Pesti incepe pe 19 februarie si se incheie pe 20 martie. Dintotdeauna, simbolul acestui semn a fost reprezentat de doi pesti, dintre care unul merge in susul raului, iar celalalt in josul raului, fapt care exprima foarte bine dualitatea nativilor din aceasta zodie. Zodia Pesti este guvernata de doua planete: Jupiter si Neptun. Numim zodie semnul zodiacal in care se afla soarele in momentul nasterii noastre. De exemplu, daca atunci cand ne-am nascut, soarele era in dreptul constelatiei Pestilor, vom spune ca ne-am nascut in zodia Pesti.…