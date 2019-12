HOROSCOP MINERVA 2020. Veşti proaste, MERCUR RETROGRAD de trei ori în acest an. Ce zodii vor avea de suferit HOROSCOP MINERVA 2020. Potrivit previziunilor anuale, unii dintre noi se vor concentra pe distracție, pe amuzament, pe placere și pe hobby-uri, in timp ce alții iși vor folosi creativitatea, ambiția și increderea pentru a iniția proiecte personale mai extinse. Conjuncția din 12 ianuarie 2020 dintre Saturn și Pluto moment in care vom putea spune ca omenirea trece intr-un alt plan de evoluție. Anul 2020 este foarte important, deoarece marcheaza inceputul unei noi ere: conjuncția dintre Jupiter și Saturn inițiaza un nou ciclu de 20 de ani. Aceasta conjuncție va avea loc și va influența… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

