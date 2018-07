Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Mihai Voropchievici pentru luna iulie BERBEC: Este sfatuit sa-si faca bagaje si sa plece intr-o calatorie. Este o luna in care berbecii vor umbla de colo colo. TAUR: Primeste un sfat, pentru ca au stari tensionate. Trebuie multa relaxare si sa scoata din cap toate grijile.…

- Previziuni karmice 25 iunie – 1 iulie 2018 ZODIILE DE AER Balanțele o fac pe deșteptele in situații in care ar trebui sa taca. Saptamana aceast, fiecare cuvant rostit intr-un moment neprielnic se poate intoarce impotriva lor. Gemenii vor avea o saptamana in care vor afla o serie de…

- BERBECDupa-amiaza apar unele schimbari in program, din cauza invitației la o petrecere. Nu neglijați orele de odihna.TAURAveți posibilitatea sa luați o decizie importanta in privința relațiilor sentimentale care va pot schimba viața. Cineva apropiat va ofera un cadou.

- Berbec Are o saptamina in care iși poate gasi toate rezolvarile problemelor care il framanta. Taur E mai pretențios și are o saptamana cu vești bune din toate direcțiile. O suma de bani importanta sau cadouri. Vești bune. Gemeni Au o saptamana divina, umbla de…

- BERBEC - Energic Aici vorbim despre energie. Berbecul are o energie inepuizabila, este pasional, plin de viata, mereu pus pe a initia ceva. Iar asta, desi uneori e obositor, tine relatia vie. Pasional, nu va suporta sa lase relatia sa lancezeasca, asa cum nu lasa nimic sa fie monoton…

- Mihai Voropchievici a vorbit la Adevaruri ascunse de la Antena 3 despre zodiile care au șanse de a se imbogați rapid. Doar șase zodii din horoscop au lipici la bani: doua zodii de foc, una de pamant, una de aer și doua de apa.