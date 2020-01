HOROSCOP Mihai Voropchievici 13-19 ianuarie 2019. Runele au ales zodiile binecuvântate din această săptămână HOROSCOP BERBEC. Poate sa gaseasca rezolvarea tuturor problemelor care il framanta angajand o tema de discuție cu cei din jur. HOROSCOP TAUR. E sfatuit sa se relaxeze și sa nu-și mai faca griji pentru persoanele dragi. HOROSCOP GEMENI. Sunt volatili, distractivi, placuți și primesc un cadou interesant. HOROSCOP RAC. Trebuie sa iasa din carapace, sa depuna ceva mai mult efort pentru a-și marca teritoriul și a-și consolida poziția, atat in familie, cat și la munca. HOROSCOP LEU. E sub protecție divina. Ori sunt prea obosiți ori au suparat pe cineva. Dar o saptamana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

