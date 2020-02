Berbec Sunteți pregatiți de o viața noua, deci revigorare in toate planurile. Aveți o saptamana extraordinara !

Taur Veți afla un adevar foarte important. Sa fiți pregatiți pentru el și sa-l gestionați bine!

Gemeni Au o saptamana de fertilitate și impliniri pe toate planurile. Doamne ajuta! Sa vina barza și la ei.

Rac Au o saptamana de nebuloasa. Nu știe nimeni ce-i in capul lor. E bine sa-i lasați așa, dar pregatesc ei ceva.

Leu Are o saptamana de raspunsuri. E saptamana in care primesc raspunsuri la tot ce-i framanta și la tot ce se gandeau in aceasta perioada.