Horoscop, marți, 2 ianuarie 2024 O buna parte dintre nativi și-au setat deja primele obiective. Insa, astrologii ii sfatuiesc sa nu puna prea multa presiune pe ei și sa se bucure de momentele cu adevarat importante. Afla, din randurile de mai jos, ce-ți rezerva astrele marți, 2 ianuarie 2024. Berbec Ești orientat catre o reușita și cu ambiția pe care o ai, s-ar putea sa-ți atingi obiectivele. Concentreza-te pe cariera. Taur Perspectivele iți ofera un optimism care te va face mai increzator. Cu siguranța, viața ți se va imbunatați. Gemeni Vei atrage in jurul tau persoane care sa-și asume angajamente impreuna cu tine. Elibereaza-te… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana, fost om de afaceri și recent intrat in AUR , surprinde opinia publica cu o pensie de la stat de 11.000 de euro lunar. Acesta s-a pensionat și a renunțat la toate afacerile, traind exclusiv din banii proveniți din sistemul de pensii. In cadrul unui podcast realizat de Viorel Grigoroiu,…

- 886 miliarde de dolari, acesta este bugetul SUA pentru Aparare, votat de congresmeni. O suma uriașa care, imparțita la zilele dintr-un an, inseamna 2,4 miliarde de dolari/zi. Bugetul cuprinde cheltuielile militare ale SUA cu tot cu ajutoare militare pentru Ucraina ori Taiwan. Pachetul legislativ, intitulat…

- Pensionarii vulnerabili vor avea bani in plus de sarbatori. Aceștia vor primi o noua tranșa de 250 de lei, transferata direct pe cardurile de alimente. Banii sunt acordați de catre Guvernul Romaniei in cadrul programului „Sprijin pentru Romania”, destinat asigurarii accesului la alimente și mese calde…

- Ministerul Agriculturii anunța demararea plaților compensatorii pentru fermierii care activeaza pe piața de cereale și semințe, in contextul crizei generate de importurile masive din Ucraina. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca au inceput platile pentru fermierii din…

- Un factor poștal din București a fost trimis in judecata pentru ca a furat banii de pensii și i-a jucat la pacanele. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au anuntat vineri, 17 noiembrie, trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui factor postal, pentru delapidare,…

- Incearca, draga cititorule, sa cauți o excursie de 10 zile in Kenya și vezi la cat se ridica costurile. Fara un 3.000-4.000 de euro nu scapi, asta in condițiile in care nu mergi cu Gulfstream-ul personal și nu stai in cel mai șmecher hotel din țara africana și nu dispui de șeful de la ghizi, pentru…

- Dragoș Iorga este directorul din Ministerul Investițiilor Europene, care timp de 2 ani a luat șpaga din salariile a doua angajate din subordinea lui. Iorga are și un blog, pe care figureaza doar o descriere a sa. „Am terminat Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din cadrul Universitații Politehnice…