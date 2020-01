HOROSCOP MARIANA COJOCARU 12-18 ianuarie 2020. Cresc tensiunile pentru 3 zodii, destine tulburate şi veşti cumplite Astrologul anunta o saptamana pe care nimeni nu o va uita prea curand, scrie kfetele.ro. Horoscop Mariana Cojocaru 12-18 ianuarie 2020. Cunoscuta astroloaga anunța o saptamana delicata, dupa ce a avut loc eclipsa din 10 - 11 ianuarie. Iata ce anunța astrele pentru fiecare zodie in parte și ce sfaturi ofera Mariana Cojocaru: Berbec- Saptamana viitoare este una foarte delicata, pe multe sectoare existențiale: sanatate, familie(sentimental,cariera). Cum indrumarea o pot face raportand astrograma generala la cea personala(sau de cuplu), nu am cum sa dau sfaturi ultra-generale. Cumpene,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

