Horoscop JOI 9 APRILIE 2020. Luna in Scorpion ne scoate din crize? Este o perioada de doua zile si jumatate o data pe luna si mereu inseamna intensitate, aducand o mini criza la inaintare pentru vindecare. Azi, Luna va fi in opozitie cu Uranus si apoi in cuadratura cu Marte, ambele energii puternice care numai efect de calmare nu aduc. Sa fim noi calmi pana trec si acestea. Sa profitam de faptul ca energia Scorpionului nu este doar misterioasa ci este si sexy iar instinctele iti pot vorbi tare acum. Ce iti spun ? Scorpionul vede prin toate pacalelile si minciunile dar poate si sa depaseasca absolut orice criza cu calmul sau adunat. Ai incredere ca Luna in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

