Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari astrale care vin cu stari emoționale de insecuritate pentru unii nativi. De altfel, alții varsa lacrimi amare cu gandul la evenimente din trecut. Horoscop 17 Noiembrie iți arata care sunt zodiile pe care le așteapta o zi dificila. Horoscop 17 Noiembrie Berbec O persoana draga te incarca cu…

- Horoscop zilnic vineri, 28 octombrie 2022. Jupiter, planeta beneficiilor și a progresului, reintra astazi in mers retrograd in zodia Pești, tranzit care va dura pana pe 24 noiembrie, apoi planeta va parcurge direct acest semn pana pe 20 decembrie. Va mai reveni aici abia peste 12 ani. In toata aceasta…

- Premierul britanic Liz Truss a insistat ca va conduce Partidul Conservator la urmatoarele alegeri generale, in ciuda contextului politic care o face sa se lupte pentru a-si salva autoritatea, transmite BBC. Ea a afirmat intr-un interviu ca mandatul sau de o luna de zile "nu a fost perfect", dar ca…

- Vasluiul ar putea avea aeroport, intr-un viitor destul de indepartat, oricat de ciudata ar parea aceasta informatie. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, confirma ideea realizarii unui aeroport de dimeniuni reduse in apropierea orasului, in zona Brodoc. "Aceasta propunere nu vine de acum, o avem…

- Horoscop 15 octombrie 2022. Astrologii anunta vesti bune pe plan amoros. Este ocazia perfecta pentru ca cei singuri sa-si gaseasca fericirea. O zodie da chiar peste marea dragoste, scrie observatornews.ro

- Noi oportunitați apar la orizontul unor semne zodiacale in data de 12 octombrie 2022. Se vor folosi de ele sau vor ignora semnele divine? Aceasta este marea intrebare. O zodie va avea parte de surprize placute și trebuie sa fie cu ochii in patru mai ales pe plan financiar. Vorbim despre un Octombrie…

- Astrologii anunta vineri o zi a vestilor importante. Anumite zodii sunt pregatite de actiune si pun la cale planuri marete pentru ziua de 16 septembrie 2022. In timp ce Mercurul retrograd in Balanța le aduce unora vești bune, alții sunt nevoiți sa ia decizii importante legate de familie.Horoscop 16…

- FOTO, VIDEO| Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean face senzație la concursuri internaționale in Franța și Italia: Ce planuri de viitor are tanara Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean (16 ani) face senzație in Occident la competiții de „Inline Freestyle Slalom”! Dupa ’90, Romania s-a imparțit in…