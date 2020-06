HOROSCOP FINANCIAR. Azi vei avea șansa să închei definitiv o situație neplăcută Berbec Mergi inainte si pune-ti in practica toate ideile, chiar daca ceilalti le critica. Este important ceea ce doresti tu sa faci, nu ceea ce doresc cei din jur. Mercur te ajuta Sa dovedești ca ideile tale sunt ingenioase, daca nu iți asumi riscuri inutile. Taur Ai nevoie de divertisment sa capeti mai multa energie si sa privesti lucrurile cu optimism. Joi seara este un moment bun sa te relaxezi cu prietenii apropiați sau chiar sa ieși la o terasa. Pana la urma, toate problemele se rezolva, inclusiv cele financiare. Gemeni Pune sanatatea pe primul loc si nu pleca la drum lung sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

