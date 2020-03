Horoscop eveniment: Saturn, lordul karmei, in Varsator dupa 29 ani! Puternice schimbari pentru toata lumea! Saturn este Lordul Karmei. El aduce mari lectii si cresteri si ne ghideaza sa ne asumam responsabilitatea pentru vietile noastre in moduri noi de a trai. Saturn este despre lectiile dure si cum depasim obstacolele ca sa gasim darurile puse pe cale tot de el. Cu un aer maiestuos asa cum si este, Saturn in Varsator isi va orienta energia spre un teritoriu necunoscut ca sa aduca acolo si sa cultive intelepciune in afara normelor clasice de functionare. Saturn se simte sigur pe sine, puternic si confortabil acasa in Varsator, dar descopera un alt tip de exprimare a energiei sale fata de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

