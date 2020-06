Horoscop dragoste, iulie 2020. Venus iese din retrogradare: „A treia șansă și ultima” Dupa o perioada destul de tensionata și conflictuala in dragoste, iata ca lucrurile incep sa se mai limpezeasca și sa se mai clarifice, insa nu este momentul sa ne aruncam cu capul inainte și vom afla de ce. Luna iulie vine cu vești mai bune la capitolul sentimental, insa nu incurajeaza neaparat marile povești de dragoste. Inca din data de 25 iunie, Venus, planeta responsabila cu iubirea (și cu banii), și-a incheiat mersul retrograd prin zodia Gemeni, inceput pe data de 13 mai. A fost o perioada in care au aparut certuri in cuplu, au ieșit la suprafața secrete, defecte ascunse ale partenerului,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

