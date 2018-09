Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Planurile pe care vi le-ați facut pentru aceasta zi ar putea fi incununate de mare succes. Nu va lipsește creativitatea și inspirația.TAUR: S-ar putea ca unele lucruri sa se schimbe foarte rapid. Fiți vigilenti si practici și veți reuși sa va atingeti obiectivele.

- Iata horoscop dragoste saptamana 27 august – 2 septembrie 2018. Horoscop dragoste BERBEC O saptamana romantica, in care planuiesti iesiri dese cu partenerul de viata. Restaurant, galerii de arta, spectacole, piese de teatru, plimbari in natura. Faci totul ca partenerul de viata sa…

- Horoscop de weekend, 17 – 19 august. Daca o zodie va suferi puțin din cauza unei probleme in viața de cuplu, in acest sfarșit de saptamana, o alta risca sa intre intr-un mare bucluc, daca va divulga o informație persoanei nepotrivite.

- Finalul de an 2018 aduce surprize mari in horoscop. Daca toamna va fi blanda cu unele zodii, spre sfarșitul anului vor exista decizii radicale. Divorț, suferințe in dragoste sau pierderi pe plan financiar. Astrele vin și cu vești bune, in special pentru zodiile de Pamant!

- BERBEC Aceasta saptamana nu va fi una prea linistita pentru tine pe plan amoros. Vot aparea tot felul de discutii in contradictoriu intre tine si partenerul tau de viata, dar asta nu inseamna ca nu va mai iubiti. Chiar daca vei fi tentata sa renunti de multe ori la relatie, trebuie sa stii…

- Horoscop. Daca iulie nu a fost generos cu ține din punct de vedere emoțional, afla daca te numeri printre una din cele 4 zodii care vor începe cele mai frumoase povești de dragoste în luna august.