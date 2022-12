Horoscop Cristina Demetrescu, luna decembrie. Noi încerci pentru fiecare zodie Horoscop Cristina Demetrescu luna decembrie. Noi incerci pentru fiecare zodie. Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul penru luna decembrie. Ultima luna din an aduce optimism, dar și sentimente pozitive pentru unele zodii. De asemenea, aceasta luna este una in care trebuie sa fim sinceri, in timp ce unii nativi pot deveni chiar mai curioși. „Plantele sunt in zodia Sagetatorului, care este cea mai optimista și mai pozitiva zodie. Este zodia sinceritații, este momentul adevarului. (…) Adevarurile sunt foarte bune, numai ca nu sunt bune cele care ranesc. Adevarul trebuie cumva imbracat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

