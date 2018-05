Stiri pe aceeasi tema

- Afla aici cum sunt copiii nascuti in Anul Dragonului. Horoscop chinezesc Anul Dragonului. TalismaneDaca esti nascut in Anul Iepurelui, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 1, 6, 7 sau combinatiile dintre ele Culori norocoase: auriu, argintiu, alb-gri Flori…

- Horoscop chinezesc Anul Iepurelui. Talismane Daca esti nascut in Anul Iepurelui, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 3, 4, 6 sau combinatiile dintre ele Culori norocoase: rosu, roz, mov, albastru Flori norocoase: crin de toamna si iasomie Zile norocoase:…

- Horoscop chinezesc Anul Tigrului. Talismane Daca esti nascut in Anul Tigrului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 1, 3, 4 sau combinatiile dintre ele Culori norocoase: albastru, gri, portocaliu, alb Flori norocoase: cineraria, crinul galben Zile…

- Horoscop chinezesc Anul Bivolului. Talismane Daca esti nascut in Anul Bivolului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 1, 4 sau combinatiile dintre ele Culori norocoase: alb, galben, verde Flori norocoase: lalea, zorele, floarea de piersic Zile norocoase:…

- Afla aici cum sunt copiii nascuti in Anul Sobolanului. Horoscop chinezesc Anul Sobolanului. Talismane Daca esti nascut in Anul Sobolanului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 2, 3 sau combinatiile dintre ele Culori norocoase: albastru, auriu, verde…

- Horoscop chinezesc Anul Mistretului. Talismane Daca esti nascut in Anul Mistretului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 2, 5, 8 sau combinatiile dintre cele trei numere (de exemplu 25, 58) Culori norocoase: galben, gri, maro, auriu Flori norocoase: hortensie,…

- Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Talismane Daca esti nascut in Anul Cainelui, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 3, 4, 9 sau combinatiile dintre cele trei numere Culori norocoase: rosu, verde, violet Flori norocoase: trandafir, orhidee Zile norocoase:…

- Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia Șobolan iși pot intalni jumatatea cu ocazia unui eveniment la care iau parte. De altfel, agenda tuturor nativilor Șobolan…