Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cetațeni moldoveni au facut cozi la sediul Ambasadei Rusiei din Chișinau. Oamenii au adus lumanari, flori și jucarii, in memoria victimelor atacului armat din sala de concerte „Crocus” din Moscova.

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre un minor, in varsta de doar doi ani, din Botosani. Daca l-ai vazut, suna de urgența la 112! Polițiștii il cauta cu disperare.

- Un minor institutionalizat intr-un centru din orasul Roznov a fost dat disparut de conducerea unitatii, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. In varsta de 16 ani, Cosmin-Emanuel Oprea a plecat, marti, in mod voluntar din centru si nu a mai revenit. Politistii au efectuat…

- ■ la asociațiile de proprietari din Roman domnește o stare de nemulțumire ■ costurile intreținerii au ajuns la cote aberante ■ oamenii se suspecteaza intre ei ■ in Cartierul „Anton Pann“ oamenii nu au apa ore intregi și ziua, și noaptea ■ pentru familile in care sunt copii cheltuielile la intreținere…

- Vazuta ca cea mai mare invenție, de dupa calculator, in domeniul IT, interfața ChatGPT a caștigat teren rapid in toata lumea, insa se pare ca nu este chiar perfecta. ChatGPT a luat-o razna! Timp de cateva ore, cea mai populara interfața a inteligenței artificiale nu a fost capabila sa ofere raspunsuri…

- Deși nu este prima oara cand se intampla acest lucru, o vulpe ar fi fost vazuta astazi in zona școlii Avram Iancu din Campia Turzii. Prezența acesteia fost semnalata de unul dintre cititorii TurdaNews: „Referitor la stirea din 2 ianuarie despre vulpea observata in Campia Turzii, in aceasta dimineața…

- Oamenii legii din Marea Britanie au lansat o operațiune urgenta de cautare. O adolescenta romanca in varsta de 17 ani a disparut in drum spre aeroportul Manchester. Lidia Lupo (probabil, Lidia Lupu, n.r.) a fost vazuta in compania unui barbat.

- Alina Sorescu a rupt tacerea, pentru Click!, dupa ce Alexandru Ciucu s-a prezentat cu un buchet de flori la ziua fetiței lor, Carolina. Deși toata lumea a sperat intr-o impacare, realitatea este cu totul alta intre cei doi soți, aflați de doi ani in proces de divorț. Artista a facut dezvaluiri explozive…