HOROSCOP BERBEC - O saptamana care incepe cu mult tonus, cu multa inspirație. Au idei, dar nu toata lumea le ințelege - se zbat pentru ele, marți și miercuri, multe discuții in echipa, dar și cu șefii. Au multe planete in zona carierei. Joi și vineri, relații tensionate.

HOROSCOP TAUR - Saptamana incepe mai leneș sau nu au chef. Se mobilizeaza mai greu. Sunt in forma marți și miercuri - au rezultate mai ales in planul ideilor. Pot primi vești interesante de la persoane sus in ierarhie sau persoane importante profesional. Joi și vineri muncesc pe rupte.

HOROSCOP GEMENI - Saptamana…