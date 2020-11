HOROSCOP 7 noiembrie 2020. Racii ar trebui să fie precauți azi. Balanțele vor trece de la o extremă la alta BERBEC

In ultima zi lucratoare a saptamanii o sa te simti destul de rau. Din fericire, cineva drag va sta in preajma ta si va cauta sa iti aline suferinta. Pe seara o sa iti recapeti puterile, dar tot trebuie sa fii precaut/a!

TAUR

Astazi vei descoperi ca o eroare nevinovata din trecut isi poate produce consecintele nefaste atunci cand te astepti mai putin! Drept urmare, incearca sa fii mult mai atent/a la ceea ce spui/scoti pe gura pentru ca altfel, vei ajunge in aceeasi situatie!

GEMENI … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Daca emotiile explozive nu sunt suficiente in ultima vreme, atunci puteti intra intr-un act de inchidere in sine. Prin urmare, cel mai probabil veti petrece ziua nu intr-un loc confortabil, ci intr-un mediu neobisnuit pentru dvs. Nu trebuie sa va fie teama sa va asumati riscuri, surprizele…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE. HOROSCOP BERBEC Berbecii trebuie sa iși dea frau liber tuturor ideilor pe care le au și sa iși asume o noua responsabilitate sau chiar mai multe. Aceștia sunt pe cale sa devina cea mai buna versiune a lor și sa se autodepașeasca. Primul nativ al zodiacului trebuie sa…

- Horoscop 28 octombrie 2020. Se anunța vești bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere emoțional. Racii au planuri marețe, iar Taurii pot experimenta senzații noi. Ce se întâmpla cu nativii din zodia Leu? …

- BERBECAstazi este o zi potrivita pentru a va asculta intuitia. Actionati rational, daca doriti sa va bucurati de succes in toate domeniile.TAURProblemele financiare vor pune stapanire pe viata voastra inca de la inceputul zilei.

- Horoscop 20 octombrie 2020. O noua saptamâna aduce noi provocari în viețile zodiilor. Sagetatorii trebuie sa faca fața unor cuvinte dure. Fecioarele au parte de momente dificile. Horoscop 20 octombrie 2020. Berbec Ești pe punctul…

- Horoscop 7 octombrie 2020. Sagetatorii cunosc oameni noi și au oportunitați nenumarate. Racii nu trebuie sa faca compromisuri. Horoscop 7 octombrie 2020. Berbec Gândește-te la planurile tale de viitor și nu mai lua în seama…

- Horoscop 1 octombrie 2020. Prima zi de octombrie aduce noi provocari, surprize și vești pentru nativi. Unii vor întâmpina probleme, alții au de meditat asupra vieții. Zodiile au nevoie de sprijinul celor dragi pentru a rezolva unele probleme serioase.…

- BERBEC In plan profesional doriti sa realizati cat multe proiecte. Ar fi bine sa gasiti persoane cat mai informate in domeniu care ar putea sa va ajute. TAURAstazi sunteti foarte productiv la munca in echipa. Aveti incredere in voi si colegii va vor susține in toate.