208.000 doze de vaccin AstraZeneca sosesc in Romania

O noua transa de vaccin de la compania farmaceutica AstraZeneca, care consta in 208.000 de doze, va sosi in tara pe cale terestra.Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, urmand ca in perioada urmatoare sa fie distribuite in centrele regionale de depozitare existente la nivel national.Centrul… [citeste mai departe]