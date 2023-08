Horoscop 5 august 2023. Este o zi speciala pentru Gemeni, in sensul ca sunt mai sensibli ca niciodata și au tendința sa izbucneasca in plans din te miri ce lucruri marunte. Poate ca li s-a umplut paharul și clacheaza astazi, dar iși deschid sufletul in fața unor oameni dragi și se mai liniștesc. 5 august 2023 pentru Berbec Trebuie sa ieși in lume și sa fii atent la persoanele pe care le intalnești pentru ca astrele iți trimit in cale oameni speciali, care iți pot schimba viața. Neliniștea ta sociala ar trebui sa dea roade pe masura ce gasești noi modalitați de a te implica in noi relatii cu oamenii.…