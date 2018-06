Horoscop 4-10 iunie 2018: Cine fluieră a pagubă, cine va avea portofelul doldora de bani. Previziuni financiare BERBEC Banii nu sunt o problema pentru tine sau cel putin asta vrei sa lasi impresia. Esti prea plina de tine pentru a putea recunoaste ca ai nevoie de ajutor, asa ca stai si te chinui singura. Cu toate ca esti o fire foarte ambitioasa care razbeste intr-un final daca isi propune ceva, uneori iti poti usura singura viata daca iti arati si vulnerabilitatile. Ai atatea persoane care te iubesc in jurul tau, incat e si pacat sa nu va sprijiniti unii pe altii la nevoie! TAUR Esti o persoana foarte incapatanata si asta va vedea oricine va intra in contact cu tine in aceasta saptamana. Cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fie cE vrem, fie cE nu, banii reprezintE un aspect foarte important al vietii! DacE panE acum ai stat relaxat in ceea ce privexte situatia financiarE, ar fi bine sE iti faci griji pentru luna Iunie pentru cE e posibil sE ai mari probleme cu banii.

- BERBEC Sambata: Este momentul perfect pentru a lamuri problemele aparute in cuplu in ultima vreme. O discuție la rece este binevenita și vp poate scuti de multe momente de frustrare și de incertitudine. Veți avea o zi mult mai buna dupa. Duminica: O ieșire in aer liber cu familia, un…

- HOROSCOP 16 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Nu ti s-a implinit un vis si, in loc sa schimbi macazul din mers si sa cauti alta tinta, stai si-ti lingi ranile, dezamagit. Nu aceasta e atitudinea potrivita in cazul unui esec de moment, pentru ca ai de invatat ceva din asta. Edison…

- BERBEC Se anunța o saptamana plina pentru tine din punct de vedere financiar. Ai șanse sa caștigi mai mulți bani sau sa primești fix cand te așteptai mai puțin. Dar aceleași aspecte astrale sunt responsabile și pentru apariția unor cheltuieli neașteptate. Este important sa eviți cheltuielile…

- HOROSCOP BERBEC Esti un exemplu de succes in ochii multora. Unii chiar se compara cu tine, lucru care poate genera si invidii, daca aceia nu sunt la nivelul tau, ori admiratie, pentru ca unii chiar vor sa-ti calce pe urme. Fii constient de valoarea ta, nu fi modest si nici nu te privi cu ochi…

- BERBEC: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti. TAUR: In aceste zile sunteti foarte populari…

- Antrenorul BC SCM Timisoara, Tudor Costescu, a luat in urma cu cateva zile o decizie curajoasa, aceea de a prezenta public situatia financiara grava in care a ajuns echipa. O spunea dupa meciul pierdut cu Galati, o formatie cotata mai slab decat cea banateana. „E o stare de fapt care…