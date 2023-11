Horoscop 30 noiembrie 2023. Agonie și extaz Emoții profunde, trairi puternice, impliniri, dar și nemulțumiri vor strabate viețile nativilor in aceasta ultima zi de noiembrie. Varsatorii vor fi cei mai agitați și mai tensionați nativi, cu ei astrele nu par a fi foarte prietenoase. Berbec Contextul astral este favorabil emoțiilor puternice și profunde. Starea de spirit are tendințe senzuale și pasionale in cazul Berbecilor, iar asta ii face sa reaprinda focul pasiunii in cuplu. Berbecii singuri vor ieși in evidența și vor atrage ca un magnet persoanele de sex opus. De aici se pot naște mari iubiri, dar și mari drame, daca nu sunteți suficient… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

