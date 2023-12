Horoscop 3 decembrie 2023. Zi centrată pe relația de cuplu și introspecție Dulce-amaruie, așa le va fi ziua multor nativi, fiindca astrele vor picura atat fericire, cat și ceva probleme, ca sa echilibreze cumva lucrurile. Berbec Intuiția iți spune ca ceva in relația cu partenerul de viața nu este in regula, ceva nu funcționeaza, chiar daca la suprafața totul pare ca merge perfect. Ca intr-un ceas mecanic, o rotița undeva da semne de oboseala, iar asta nu e de bun augur pentru relația voastra. Nu face mișcari greșite și analizeaza situația cu maximum de atenție pentru a gasi soluția salvatoare! Taur Planeta iubirii, Venus, face un aspect dificil cu Pluto cel dornic de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

