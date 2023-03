Calendar ortodox: Ce sarbatoare mare este duminica, dupa Buna Vestire

In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, praznuirea Soborului arhanghelului Gavriil, ca unul care a slujit tainei dumnezeiesti celei negraite si mai presus de fire a Intruparii Domnului.Dupa cum este obiceiul, in ziua urmatoare unei mari praznuiri a Domnului,… [citeste mai departe]