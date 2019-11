HOROSCOP 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Urmează un an de austeritate" HOROSCOP 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI. Mihai Voropchievici spune ca anul 2020 este un an de austeritate. Numerologul a mai spus ca trebuie sa fim atenti la job si sanatate. "2020 e an de temelie pentru urmatorii cinci ani. Roadele anului 2020 se culeg abia in 2025. Fiti atenti la job, sanatate si relationare. Atentie, 2020 este un an cu multa incurcatura. La nivel politic se iau masuri drastice. Este un an de austeritate. Trebuie sa incepi sa-ti faci lista de prioritati pentru anul viitor, ai grija sa nu te prinda nepregatit ", a spus Mihai Voropchievici la emisiunea "Adevaruri ascunse"… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

