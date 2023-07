Horoscop 20 iulie 2023. Flirt și emoții pentru Gemeni Horoscop 20 iulie 2023. Gemenii sunt vedetele horoscopului astazi. Sunt privilegiați de astre și inzestrați cu mult noroc in tot ce intreprind, de la proiecte profesionale, colaborari sau discuții legate de marirea salariului și pana la flirt și fluturi in stomac. Horoscop 20 iulie 2023. Zodia Berbec Noi oportunitați pot aparea in calea ta in plan profesional, astrele sa muncești prea mult sau sa-ți stabilești prea multe obiective te poate duce la epuizare și la eșec. Luna in Fecioara iți va oferi șansa de a te organiza mai bine și de a fi mai eficient la locul de munca. Horoscop zilnic 20 iulie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iulie este o luna foarte aglomerata pentru Taur, Scorpion și Varsator. Toate gandurile voastre vor fi indreptate spre munca și spre dorința de a va crește veniturile. Nu pierdeți nicio șansa de a face bani, dar nici nu va grabiți sa scrieți acum o scrisoare de demisie de la locul de munca permanent.…

- Iulie este o luna foarte aglomerata pentru Taur, Scorpion și Varsator. Toate gandurile voastre vor fi indreptate spre munca și spre dorința de a va crește veniturile. Nu pierdeți nicio șansa de a face bani, dar nici nu va grabiți sa scrieți acum o scrisoare de demisie de la locul de munca permanent.…

- Horoscop zilnic BERBEC Lupta cu foc atunci cand ai in fata foc azi. O abordare asumata si chiar agresiva este cel mai bun pariu al zilei daca te simti puternic pasional despre unele subiecte. Nu face greseala sa crezi ca nu ai avea un rol important intre prietenii si familia ta. Dar e bine ca ei sa…

- Prezența lui Saturn este evidenta pe tot parcursul saptamanii; o vom simți in modul in care ne raportam la viața profesionala. Vor fi multe momente in care ne vom aduce problemele din cariera acasa saptamana aceasta, ceea ce inseamna ca daca suntem nemulțumiți de modul in care ne decurge cariera, ne…

- Observatorul Astronomic ‘Amiral Vasile Urseanu’ anunta o saptamana cu multe fenomene astronomice. ‘Venus si Marte se vad seara, iar Saturn dimineata, pe la ora 4. Pe 5 se produce o eclipsa de Luna care aproape se va vedea de la noi, iar pe 6 mai avem maximul curentului de meteori Eta Aquaride’, informeaza…