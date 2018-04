Horoscop 20 aprilie 2018 – Nu este cazul sa va descurajati BERBEC Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere nu a dat rezultatele scontate sau a suferit o pierdere neasteptata. Daca nu va stapaniti nervozitatea, riscati sa aveti probleme cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri, dar si cu membrii familiei. Evitati cu orice pret o cearta cu partenerul de viata. […] Horoscop 20 aprilie 2018 – Nu este cazul sa va descurajati is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Este posibil sa fiti excesiv de sensibil si sa resimtiti o stare de confuzie. Nu este exclus ca relatiile cu cei din jur sa se tensioneze din cauza unor neintelegeri. Amanati deciziile importante, care pot avea implicatii serioase in activitatea profesionala sau in afaceri. Ar fi bine sa tineti…

- BERBEC Sunteti usor confuz, iar la locul de munca aveti tendinta sa va miscati mai incet. Evitati discutiile in contradictoriu cu sefii si colegii si straduiti-va sa recuperati intarzierile. Va recapatati buna dispozitie intr-o vizita la prieteni. TAUR Plecati intr-o calatorie in interes profesional,…

- BERBEC Parcurgeti o perioada favorabila in plan profesional, care va motiveaza sa munciti intens. Atentie: riscati sa ajungeti relativ repede la epuizare. Menajati-va si relaxati-va mai mult. Evitati orice fel de exces! Este o zi foarte buna pentru a da un nou avant relatiei cu persoana iubita. TAUR…

- BERBEC Dimineata este posibil sa fiti apatic si sa nu va puteti concentra. Va sfatuim sa nu va asumati niciun risc in afaceri. Daca aveti ocazia sa mergeti intr-o vizita, nu stati pe ganduri! TAUR Starea de confuzie va poate afecta relatiile cu cei din jur si chiar situatia financiara. Nu va implicati…

- BERBEC Sunteti in forma intelectuala excelenta si aveti idei ingenioase. Intentionati sa demarati un proiect nou, pe care il pregatiti de ceva timp, dar nu aveti inca suficienti bani. Puteti sa cereti un imprumut de la o persoana apropiata, pentru ca aveti sanse reale sa obtineti suma necesara. TAUR…

- Masura dura dupa episodul violent dintr-o unitate de invatamant constanteana, raportat la politia din orasul de la malul marii. Este vorba despre cazul baiatului caruia i s-a aplicat o “corectie” chiar pe holul scolii, in urma cu doua zile. Cele trei femei cercetate in cazul agresiunii au fost retinute…

- BERBEC Intuitia si simtul practic va ajuta sa luati decizii inspirate in activitatea profesionala. Daca vi se propune asocierea intr-o noua afacere, ar fi bine sa nu va grabiti sa refuzati. Perspectivele par sa fie foarte promitatoare. Evitati discutiile aprinse si relaxati-va mai mult. TAUR Decideti…

- Inca nu se stie daca va ramane in vigoare sau nu controversatul Formular 600, ce se stie este insa e faptul ca, in prima faza, s-a decis amanarea termenului de depunere a lui, stabilit initial pentru finele acestei luni. Pana sa ajunga la sedinta conducerii PSD-ului, in care se va discuta despre programul…