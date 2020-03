HOROSCOP 18 MARTIE 2020. O zi în care zodiile se luptă cu morile de vânt Horoscop 18 martie 2020 Berbec Nativii Berbec, mai in gluma, mai in serios, trebuie sa isi schimbe comportamentul fata de persoanele apropiate. S-ar putea ca glumele pe care le faceti sa nu fie chiar atat de acceptate de cei din jur, asa cum aveti voi impresia. Ba mai mult, s-ar putea ca cineva drag sa sesimta inconfortabil ascultandu-va remarcile usor jignitoare la adresa acestuia/acesteia. Horoscop 18 martie 2020 Taur 18 martie 2020 Taur Cei aflati sub acest semn zodiacal sunt cu gandul numai la vacanta. Trebuie sa intelegeti, dragi Tauri, ca inainte de toate trebuie sa va rezolvati atributiile profesionale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Racii vor fi pusi intr-o situație destul de dificila, in care trebuie sa aleaga intre viața profesionala și cea personala. Nu va fi o decizie ușoara, insa vei vedea ca ceea ce ai ales nu este ceea ce te face fericita. Nativii din zodia Leu vor reuși sa iși gaseasca sufletul pereche, insa acest…

- Horoscop 19 februarie 2020 Berbec Berbecii au parte de o zi nu tocmai productiva. S-ar putea sa fiti implicati in anumite conflicte la serviciu, dar cu mult tact, rabdare si o comunicare eficienta, veti reusi sa readuceti linistea in cadrul echipei voastre. Munciti, depuneti efort si dati dovada…

- Racii vor avea o luna in care vor straluci, la propriu. Dau dovada de o forța interioara incredibila in aceasta luna. Vor reuși sa treaca cu ușurința peste dezamagiri și se vor ridica mult mai puternici. Deși sufera cel mai mult dintre toți nativii, acest lucru nu le sta in cale sa iubeasca…

- HOROSCOP RUNE FEBRUARIE 2020 BERBEC: Berbecii au o luna in care trebuie sa invețe sa aiba mai mult discernamant și sa abordeze toate probleme care ii intereseaza in cu totul alta modalitate. Daca au fost mai agresivi, vor trebui sa fie mai cumpatați. HOROSCOP RUNE FEBRUARIE 2020 TAUR: Vin…

- Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi…

- BERBEC Simti ca nu vrei sa dai ochii cu nimeni, scrie girly.ro. Esti epuizata, vrei sa iti anulezi toate planurile si sa te inchizi in casa. Aminteste-ti doar ca nu trebuie sa renunti la tine. Treci printr-o perioada grea, asa ca este normal sa vrei sa te odihnesti. Acorda-ti timp sa te vindeci.…

- Berbec Berbecii sunt pregatiti sa isi schimbe complet viata, scrie observator.tv. Schimbati serviciul in cazul in care nu va mai simtiti apreciati pentru talentul si devotamentul de care dati dovada in cadrul companiei. S-ar putea sa primiti o oferta destul de interesanta de a lucra intr-un…

- Berbec Ar trebui sa va ganditi serios la cariera si la planurile voastre de viitor, dragi Berbeci, scrie observator.tv. Trebuie sa va concentrati energia si atentia in urmatoarea perioada si asupra afacerilor, mai ales ca urmeaza o perioada fructuoasa din acest punct de vedere. Spre seara…