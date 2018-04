HOROSCOP 14 APRILIE 2018: Weekendul vine cu reuniuni de familie şi prieteni HOROSCOP 14 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este o zi in care discretia si contemplarea vietii sunt esentiale pentru tine. Ai sanse deosebite de a te gandi pe indelete la relatiile si situatiile in care esti implicat si de a reformula anumite principii de viata care ti-au adus pana acum rezultate nesatisfacatoare. Niscai probleme vechi de sanatate se pot remarca daca depui eforturi fizice prea mari. Rezerva-ti momente pentru plimbari in aer liber si odihna. HOROSCOP 14 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai) Esti apreciat astazi de catre prieteni si de catre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 24 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi cu multe discutii si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat. Temele principale ale zilei se pare ca vor fi activitatile profesionale, conditiile de munca de la serviciu si salarizarea aferenta. Fereste-te de a vorbi prea…

- Berbec 21.03 – 20.04 Ai in fața o perioada importanta in plan profesional. Se contureaza o etapa noua, cu multa activitate, sarcini de lucru de anvergura, relații colegiale tumultoase. Este rost de obținere a unor colaborari cat se poate de fructuoase, cel puțin pentru un an de zile de acum inainte.…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- In noiembrie, Jupiter se va muta in "casa Iubirii" din astrograma Leilor, unde va ramane pana in noiembrie 2019. Așadar, va fi randul Leilor sa se bucure de mare noroc in dragoste. Dar, ajutate de Venus, planeta Iubirii, toate zodiile trec prin perioade in care iși pot consolida actuala relație…

- Taur și Fecioara Aceste doua semne zodiacale (Taur și Fecioara) sunt compatibile, ambele fiind semne de pamant, potrivit astrologiei. Nativii Taur și Fecioara formeaza un cuplu aproape perfect. Sunt nativii care se ajuta unul pe celalalt, se ințeleg, și intotdeauna au incredere in ei, indiferent…

- Berbec – Horoscop 28 ianuarie 2018 Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea. Nu ai norocul…

- HOROSCOP 26 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua aduce cheltuieli pentru traiul cotidian, dar vor intra in discutie si achizitionarea cadourilor pentru cei dragi. Posibil sa cumperi ceva sau sa faci anumite comisioane pentru cineva aflat in strainatate. Alcatuieste o lista de prioritati…

- HOROSCOP 16 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cu cat iti doresti si depui eforturi mai multe sa socializezi cu persoanele din anturajul profesional, cu atat pare ca acestia nu te baga in seama. Observa de pe margine ce se petrece la locul de munca. Vei observa ca se contureaza…