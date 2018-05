Intrebat de ce crede ca ar trebui ca ministrul Justitiei sa il propuna pe el la DIICOT, Horodniceanu a raspuns; "In primul rand pentru continuitate, cred ca am facut o treaba buna in cei trei ani de mandat si au ramas proiecte in desfasurare care trebuie incheiate".



In ceea ce priveste argumentele pe care le va oferi la inteviu in favoarea nominalizarii sale pentur un nou mandat, Daniel Horodniceanu a precizat ca este vorba in primul rand despre activitatile manageriale pe care le-a intreprins in structura, proiectele de bilant in care a aratat ce a facut in cei trei ani de mandat,…