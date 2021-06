Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz, favoritii numarul 3, au castigat, duminica, finala de dublu a turneului de 500 de puncte de la Halle, cu premii de peste 1,45 milioane de euro. Tecau si Krawietz au invins, in ultimul act, cu scorul 7-6 (4), 6-4, echipa Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz…

- Florian Tudor, zis “Rechinul”, a fost arestat, joi seara, in Mexic. Pe numele lui existau un mandat de arestare in lipsa emis de autoritațile din Romania, precum și o cerere de extradare. “Rechinul” este acuzat de coordonarea unei vaste rețele specializate in clonare de carduri și spalare de bani, care…

- Antena 3 anunța, citand surse judiciare, ca exista diferențe foarte mari intre voturile renumarate de catre polițiști și ceea ce s-a raportat inițial, iar Daniel Tudorache ar fi caștigat alegerile de la Sectorul 1 cu aproape 1000 de voturi in plus fata de contracandidata sa, Clotilde Armand, actualul…

- Romanul este rezident in orasul spaniol Cordoba și deținea un service auto care a fost distrus in totalitate de un incendiu in noaptea de 2 spre 3 mai. Poliția are dovezi clare ca este vorba despre o mana criminala, mai ales ca, potrivit anchetatorilor, focul ar fi avut mai multe surse. Ancheta duce…

- Tribunalul Constanța a decis suspendarea deciziei de exmatriculare a unui student care a atacat in instanța decizia de exmatriculare, el fiind prins, alaturi de alți 45 de colegi, ca au copiat la examenele de la Facultatea de Drept. Florin Alexandru Cartoafa este unul dintre zecile de studenți exmatriculați…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat sambata faptul ca agentia de rating Standard & Poor’s a imbunatatit perspectiva de la “negativ” la “stabil”, adaugand ca guvernul a castigat “clar si fara dubiu” increderea institutiilor internationale si a investitorilor straini. “Agentia de rating Standard & Poor’s…