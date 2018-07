Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul WTA joaca cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul trei al turneului de la Wimbledon.Jucatoarea din Taiwan este pentru a doua oara in turul al treilea la Wimbledon. Ea a mai atins aceasta faza, cea mai inalta pe iarba londoneza, in 2012. Halep a…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a "salvat onoarea Europei" primind nava umanitara Aquarius, cu migranti la bord, a declarat vineri primarul socialist al Parisului, Anne Hidalgo, in timpul unei ceremonii de primire a sefului guvernului de la Madrid la primaria din capitala franceza, informeaza AFP.…

- EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAM SIMONA HALEP - GARBINE MUGURUZA. Simona Halep a ajuns in penutimul act al competiției de la Paris dupa o victorie in trei seturi in fața germancei Angelique Kerber. Liderul WTA a pierdut primul act la tiebreak, deși a revenit de la 0-4, apoi a controlat ostilitațile…

- Irina Begu s-a calificat dramatic in runda a doua a turneului de la Roland Garros , al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o pe Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia), cu 6-4, 5-7, 9-7, informeaza Agerpres. Begu (27 ani, 41 WTA) a reusit sa incline balanta dupa trei ore si 19 minute de joc.…

- Tenismanul german Alexander Zverev isi va apara titlul la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dupa ce l-a invins in semifinale, cu 7-6 (15/13), 7-5, pe croatul Marin Cilic, sambata la Foro Italico. Aceasta a fost a 13-a partida consecutiva castigata de Zeverev (21 ani), numarul 3 mondial, care s-a…

- Jucatorul sud-african de tenis Kevin Anderson, numarul 8 mondial, l-a invins in trei seturi, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3, vineri, pe sarbul Dusan Lajovic, si s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Madrid, dotat cu premii in valoare de 6.200.860 euro. In fata spectatorilor de pe terenul central al…

- Simona Halep a fost invinsa la simplu cu 2-0 de Kristina Mladenovic (Franta), jucatoare pe care a invins-o in finala de anul trecut a turneului WTA de la Madrid, iar apoi a pierdut si la dublu mixt, cu 1-2, alaturi de argentinianul Juan Martin Del Potro, in fata cuplului Feliciano Lopez/Victoria…

- Joi aflam finalistele Europa League! Arsenal, Atletico, Marseille si Salzburg joaca, de la 22:05, meciurile care decid echipele care se vor lupta pentru trofeu pe 16 mai, la Lyon. Arsenal - Atletico, echipe probabile: Atletico: Oblak - Thomas, Gimenez, Godin, L. Hernandez - Correa, Gabi, Saul,…