- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si cel olandez Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 691.415 dolari, dupa o victorie cu 7-5, 6-1 in fata cuplului britanic Joe Salisbury/Neal…

- Rafael Nadal (32 de ani, 1 ATP) a cucerit duminica seara cel de-al patrulea sau titlu la Mastersul 1000 de la Rogers Cup. Ibericul l-a invins in finala pe grecul Stefanos Tsitsipas (20 de ani, 15 ATP), scor 6-2, 7-6 (4), dupa un meci care a durat o ora și 43 de minute. Nadal și-a trecut in palmares…

- "Daca te uiti la program, cred ca sunt singura persoana si jucatoare care are cel mai prost program de-a lungul saptamanii. Cred ca asta se intampla aproape la fiecare turneu. Am vazut ca maine voi juca la 13.00 (n.r. - ora locala). Cred ca WTA este un pic suparata pe mine, pentru ca ei incearca…

- Tenismenul elvetian Roger Federer, locul 2 ATP, nu va evolua la Rogers Cup, competitie de 1.000 de puncte care se desfasoara in acest an la Toronto, intre 6 si 12 august."Sunt dezamagit sa nu evoluez la Rogers Cup in aceasta vara. Am petrecut momente fantastice la Montreal anul trecut si ma…

