Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) a cucerit primul trofeu de la revenirea in circuit, dupa ce s-a impus, in finala turneului Winston Salem (SUA; premii in valoare totala de 700.000 de dolari), scor 6-4, 6-2, in fata cuplului James Cerretani (SUA)/Leander Paes (India). Tenismanul constantean si partenerul sau triumfasera in aceasta arena si in 2017, iar finala din week-end, care a durat ceva mai mult de o ora, a incununat o saptamana perfecta, in care nu au pierdut niciun ...