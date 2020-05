Cunoscutul și indragitul compozitor de muzica Horia Moculescu a ajuns de urgența la Spitalul Floreasca, dupa ce s-a simțit rau și ar fi avut simptome specifice noului coronavirus (SARS-COV-2). Compozitorul in varsta de 83 de ani a declarat recent ca este o ținta sigura a virusului, pentru ca are mai multe probleme de sanatate, printre […] The post Horia Moculescu, internat de urgența in Spitalul Floreasca, suspect de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .