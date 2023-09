Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei investigații finalizate in iunie, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) a amendat cu aproape 2.000 de euro o persoana fizica pentru postarea pe Facebook a unei inregistrari cu o pacienta din spitalul in care lucreaza, fara acordul acesteia.…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a dispus suspendarea aplicației mobile a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), pe durata anchetei care vizeaza scurgerea in public a datelor personale ale celor aproximativ 20.000 de utilizatori, dezvaluie surse…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a finalizat in iulie o investigație la operatorul Uipath SRL, una din cele mai de succes firme romanești la nivel internațional și a constatat incalcarea mai multor prevederi legale legate de datele personale ale utilizatorilor…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigație la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a constatat incalcarea dispozițiilor GDPR. ANPC a fost sancționat contravențional cu avertisment,…

