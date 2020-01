Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu este un tata fericit și implinit. Artistul are patru copii: doi sunt ai sotiei sale, Alice, a treia este o fetita care este rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea, un baietel, a fost infiat de bebelus. Interpretul a vorbit in cadrul unui interviu, acordat la sfarșitul anului trecut,…

- Mijlocașul român este casatorit cu tânara Andreea, iar cei doi așteptau un copil în urmatoarele luni. Din pacate, jucatorul Slaviei a fost nevoit sa se învoiasca de la echipa de club pentru a veni la Cluj, acolo unde soția lui a fost internata de urgența. Conform ProSport,…

- Anca Serea și Adi Sina s-au mutat in casa noua, impreuna cu cei șase copii ai lor. Vedeta, care a nascut in urma cu trei luni o fetița, a facut publice imagini din noua casa, anunțand oficial ca și-au schimbat adresa.Deși locuiau intr-o casa destul de spațioasa, Anca Serea șiAdi Sana au decis, dupa…

- Gabriela, fetita de 7 ani crescuta de un asistent maternal din Bocsa, judetul Caras Severin, care urma sa ajunga la o familie ce a adoptat-o recent, a fost data din spital celor care au adoptat-o. ”Mi-au rapit-o din spital”, spune soția asistentului maternal, scrie Mediafax.Familia care o…

- Fostul arbitru Alexandru Tudor (48 de ani) a fost invitat la emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, moderata de Eugenia Voda. In prezent manager al centrului de copii și juniori de la FCSB, Tudor a vorbit despre cum a ajuns sa joace fotbal in copilarie și despre cum a ajuns sa nu fie vrajit de puterea…

- Valentina Pelinel a devenit mama pentru a doua oara, pe 1 martie, cand a adus pe lume doua fetițe superbe, Indira și Rania. Soția lui Cristi Borcea a publicat abia acum o imagine, in care apare alaturi de gemene și baiețelul ei, Milan. „Familia inseamna totul pentru mine, iar alaturi de ei sunt cel…

- Horia Brenciu, in varsta de 46 de ani, a vorbit, in exclusivitate pentru Unica.ro, despre cel mai fericit moment din viața lui. Și este unul cu totul surprinzator. „Ma bucur ca m-am nascut”, a afirmat cu tarie artistul. De asemenea, ultima sa mare bucurie a fost in urma cu puțin timp, de ziua de naștere…