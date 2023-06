Horia Brenciu a căzut pe scenă. Filmarea a devenit virală: „M-am mirat” Horia Brenciu s-a impiedicat cand a urcat pe scena, iar intregul moment a fost filmat. Cantarețul a știut imediat cum sa faca din aceasta situație stanjenitoare un moment de spectacol.Chiar pe pagina sa de Facebook, Horia Brenciu a distribuit o filmare in care a cazut pe scena. Artistul s-a impiedicat atunci cand și-a facut intrarea, insa a reușit sa transforme momentul stanjenitor intr-unul de spectacol.„N-am crezut cand am cazut! M-am mirat cand m-am sculat! Așa a fost regia! Totul pentru scena, totul pentru victorie!”, a scris Horia Brenciu pe rețelele de socializare. Artistul a continuat sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

